В Сургуте депутат проиграл суд о незаконности отмены выборов мэра

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сургутский городской суд отказался удовлетворить иск депутата гордумы Евгения Барсова, который просил признать незаконным решение о признании конкурса по отбору кандидатур на должность главы города несостоявшимся.

"Определение о приостановлении повторного объявления конкурса на должность главы города отменено", - сообщили "Интерфаксу" в приемной судьи, рассматривавшего иск.

Прежний мэр Сургута Вадим Шувалов заявил об отставке 9 декабря 2020 года. 10 декабря депутаты утвердили его отставку. Временно исполняющим обязанности главы города стала вице-мэр Анна Томазова. Шувалов был назначен заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

12 января городская дума завершила прием документов на конкурс по выборам мэра Сургута. Документы подали 66 человек, это рекордное число претендентов. Конкурс был намечен на 18 января, однако оказалось, что только у одного кандидата были правильно оформлены документы. В связи с этим конкурсная комиссия признала конкурс несостоявшимся.

26 января Барсов, который участвовал в конкурсе, подал в Сургутский городской суд административный иск об отмене решений конкурсной комиссии. Судья приостановил повторный конкурс до решения по иску депутата.

В пятницу городская дума Сургута, как ожидается, определит сроки проведения повторного конкурса.