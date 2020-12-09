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Мэр Сургута подал в отставку

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Глава города Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов сообщил, что в среду сложил полномочия.

"Я принял решение перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, городу и всем сургутянам. Поэтому сегодня подал заявление в городскую думу о сложении своих полномочий главы города", - написал Шувалов во "ВКонтакте".

Он поблагодарил всех горожан за поддержку, за совместную работу, "которую мы проделали вместе, для того, что наш Сургут стал еще краше, еще комфортнее для жизни".

Сургут - крупнейший город Ханты-Мансийского автономного округа.

Сургут Вадим Шувалов ХМАО

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