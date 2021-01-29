Под Мурманском двух девушек будут судить за осквернение храма

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Мурманской области перед судом предстанут две девушки по обвинению в оскорблении чувств верующих, сообщает в пятницу региональное управление СКР.

18-летней жительнице Архангельской области и 16-летней местной жительнице инкриминируется ч.2 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний).

В материалах уголовного дела говорится, что в ноябре прошлого года на стенах православного храма Воскресения Христова в старинном поморском селе Умба появились надписи и рисунки, оскорбляющие чувства верующих. Как признались подсудимые, в состоянии алкогольного опьянения они разукрасили стены храма краской из баллончика, нанесли оскорбительные надписи и закрасили икону над входной дверью храма.

"Согласно заключений судебно-психиатрических экспертиз, девушки какими-либо психическими расстройствами либо иными болезненными состоянием психики не страдали и не страдают", - подчеркивают в следственном управлении.

При этом дело в отношении несовершеннолетней выделено в отдельное производство, чтобы суд решил вопрос о принудительных мерах воспитательного воздействия.

Как сообщалось, уголовное дело об оскорблении чувств верующих было возбуждено в декабре 2020 года в отношении 18-летней жительницы Архангельской области и 16-летней местной жительницы, которые подозревались в том, что обезобразили здание храма в Умбе.

Умба считается древнейшим русским селением на Кольском полуострове. Первые упоминания в документах Соловецкого монастыря датируются 1466 годом. Поморы занимались морским промыслом. На протяжении многих лет развитие Умбы было связано с деятельностью Соловецкого, а после Кирилло-Белозерского монастырей. В XIX веке здесь появился лесопильный завод - первое промышленное предприятие на Кольском полуострове.