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Под Мурманском двух девушек заподозрили в оскорблении чувств верующих

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В старинном поморском селе Умба (Терский район, Мурманская область) расследуется уголовное дело об оскорблении чувств верующих, сообщает региональное управление СКР.

Дело возбуждено по ч.2 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний) в отношении 18-летней жительницы Архангельской области и 16-летней местной жительницы.

По версии следствия, в конце ноября пьяные девушки обезобразили стены православного храма в Умбе краской из баллончика.

Как отмечают в следственном управлении, подозреваемые "нанесли на стены здания изображения и надписи, оскорбляющие чувства верующих". Кроме того, они закрасили икону, которая расположена над входной дверью храма. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и изучают мотивы девушек.

"Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет", - подчеркивают в мурманском управлении СКР.

Умба считается древнейшим русским селением на Кольском полуострове. Первые упоминания в документах Соловецкого монастыря датируются 1466 годом. Поморы занимались морским промыслом. На протяжении многих лет развитие Умбы было связано с деятельностью Соловецкого, а после Кирилло-Белозерского монастырей. В XIX веке здесь появился лесопильный завод - первое промышленное предприятие на Кольском полуострове.

Мурманская область СКР

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