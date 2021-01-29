Минкультуры выделит 16,2 млн рублей на реставрацию новгородского храма XII века

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минкультуры выделит в 2021 году 16,2 млн рублей на проектно-сметную документацию для реставрации памятника XII века - церкви Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника, в ведении которого находится храм.

Сама реставрация планируется на на 2022-2023 годы.

Как говорится в летописях, церковь Петра и Павла была построена в окрестностях Великого Новгорода в последней трети XII века. Она является одним из немногих дошедших до наших дней памятников русской архитектуры домонгольской поры и охраняется ЮНЕСКО.

Церковь пострадала в годы Великой Отечественной войны, а после войны она пришла в аварийное состояние. В 2020 году во время визита в Великий Новгород министр культуры Ольга Любимова распорядилась подготовить комплексный план его реставрации.