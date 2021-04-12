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Восстановление Триумфальной арки в Пальмире начнут в 2022 году

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Работы по восстановлению разрушенной боевиками Триумфальной арки в сирийской Пальмире начнутся в 2022 году, сообщил журналистам исполнительный директор Фонда восстановления Пальмиры Сергей Титлинов.

Департамент древностей и музеев Сирии и российский "Центр камня" 12 ноября 2020 года подписали меморандум о восстановлении Триумфальной арки в древней Пальмире. В нем содержится план, подразумевающий три последовательных этапа: документирование текущей ситуации в соответствии с научной методологией; изучение осколков и фрагментов для получения виртуальных рисунков повреждений; реставрационные работы. Группа российских специалистов в апреле 2021 года посетила Пальмиру и приступила к первому этапу работ.

"Для начала нам нужно провести археологические исследования, нам нужно провести реставрационные исследования, нам нужно в конце выдать проект восстановления Триумфальной арки. Вот после этого, собственно говоря, начнутся (восстановительные работы - ИФ). Я так планирую, что в следующем году начнутся реальные работы по самому восстановлению", - сказал Титлинов.

Он уточнил, что вторая экспедиция российских специалистов в Пальмиру запланирована в 2021 году. "Археологические работы мы планируем, наверное, учитывая сезон, <...> в сентябре месяце", - сказал Титлинов.

Работа в координации с ЮНЕСКО

Руководитель отдела археологических раскопок Управления археологии и музеев Сирии Хаммам Саад в свою очередь сообщил журналистам, что сирийские власти известили ЮНЕСКО о работе по восстановлению Триумфальной арки. "Пальмира внесена в список мирового наследия. Мы связывались с ЮНЕСКО для создания научной комиссии. Работа скоро будет начата", - сказал Саад.

Он пояснил, что сирийская группа, участвующая в восстановлении Триумфальной арки, стремится создать научную комиссию от ЮНЕСКО, чтобы восстановительные работы выполнялись в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами.

"ЮНЕСКО мы будем извещать о всех наших шагах, о всех этапах нашей работы. И, естественно, как хозяйка этого музейного комплекса, Сирия должна в первую очередь извещать ЮНЕСКО о том, что производится эта работа. И все технологии, все этапы работы мы будем согласовывать с ЮНЕСКО", - рассказал президент ассоциации предприятий каменной отрасли России "Центр камня" Дмитрий Медянцев, возглавляющий группу российских археологов и 3D-моделистов, посетивших Пальмиру.

Российская сторона намерена привлекать к работе специалистов разных направлений и из разных стран, рассказал президент ассоциации. "Координация этой работы очень важна. Мы ею будем заниматься. Ну и, естественно, финансирование тоже необходимо", - отметил Медянцев.

Объект мирового наследия

Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н.э.

Сирия Пальмира Сергей Титлинов ЮНЕСКО Фонд восстановления Пальмиры

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