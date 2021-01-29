Google признал необоснованным ограничение на распространение гимна РФ
Москва. 29 января. INTERFAX.RU Google рассмотрел претензию компании, вызвавшую ограничение на публикацию материалов с гимном РФ на видеохостинге YouTube, она признана необоснованной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Там уточнили, что претензия компании BMI признана необоснованной и должна быть отозвана.
"Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил", - сказали в пресс-службе в ответ на запрос агентства по поводу требования Роскомнадзора.
По данным некоторых СМИ, права на музыку гимна РФ заявила компания BMI - Broadcast Music, Inc., в связи с чем у пользователей YouTube возникли проблемы с загрузкой на видеохостинг материалов с гимном России.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что направили в адрес Google требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России. "Гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав", - говорится в сообщении РКН.
Система Content-ID помогает правообладателям идентифицировать свои материалы на YouTube и управлять ими. В ней хранятся цифровые отпечатки - образцы контента, загруженные правообладателями, сообщается на сайте Google. Таким образом, все новые видео, которые публикуются на YouTube, сравниваются с этими отпечатками. Если обнаруживается совпадение, Content-ID заявляет права на ролики от имени правообладателя и применяет выбранные им политики.