Google признал необоснованным ограничение на распространение гимна РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU Google рассмотрел претензию компании, вызвавшую ограничение на публикацию материалов с гимном РФ на видеохостинге YouTube, она признана необоснованной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там уточнили, что претензия компании BMI признана необоснованной и должна быть отозвана.

"Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил", - сказали в пресс-службе в ответ на запрос агентства по поводу требования Роскомнадзора.

По данным некоторых СМИ, права на музыку гимна РФ заявила компания BMI - Broadcast Music, Inc., в связи с чем у пользователей YouTube возникли проблемы с загрузкой на видеохостинг материалов с гимном России.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что направили в адрес Google требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России. "Гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав", - говорится в сообщении РКН.