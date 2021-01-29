От Google потребовали снять ограничения воспроизведения гимна России

Роскомнадзор счел хамством блокировку на YouTube видеороликов с гимном и призвал переходить на российские видеохостинги

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) потребовал от Google снять ограничения на публикации, содержащие гимн России, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав. Гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав", - говорится в сообщении РКН.

В ведомстве считают, что "блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны".

"Обращаем внимание российских владельцев каналов, размещающих свой контент на данной платформе, на целесообразность перехода на российские видеохостинги",- говорится в сообщении РКН.