Доклинические исследования вакцины-йогурта от COVID завершат в 2021 г.

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Стадию доклинических исследований вакцины от COVID-19 в виде кисломолочного продукта (йогурта) завершат в 2021 году, реализация следующего этапа - клинических исследований на добровольцах - будет зависеть от наличия дополнительного финансирования, заявил в пятницу директор "Института экспериментальной медицины" Александр Дмитриев.

"Сейчас у нас проходит стадия доклинических исследований. Мы готовы будем уже в этом году доклинические исследования завершить", - сказал Дмитриев в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК).

Он пояснил, что реализация клинических исследований будет возможна при наличии дополнительного финансирования, на получение которого Дмитриев выразил надежду.

По словам директора института, препарат состоит из пробиотических микроорганизмов, которые несут фрагменты генов патогена.

"Идея заключается в том, что будут в организме человека (...) формироваться протективные антитела именно на тот ген патогенного микроорганизма - в данном случае коронавируса - который клонирован, встроен в геном нормального, полезного организма энтерококка", - пояснил Дмитриев.

Ранее сообщалось о проведении доклинических исследований необычной вакцины от коронавирусной инфекции в виде йогурта.

В ходе испытаний на животных этой "мукозальной" вакцины (название связано с тем, что из-за приема препарата через рот максимальный иммунный ответ происходит на слизистых) было установлено образование антител на слизистых и в крови лабораторных животных.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что в России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.