Генпрокуратура РФ будет считать провокации на акции 31 января массовыми беспорядками

Несанкционированная акция в поддержку Навального в Санкт-Петербурге 23 января Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ предупредила, что провокационные и насильственные действия участников несогласованных акций, планируемых на выходных, могут быть квалифицированы по статье УК о массовых беспорядках.

В надзорном ведосмтсве отметили, что зафиксированные провокации и попытки насильственных действий могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ.

В Генпрокуратуре напомнили, что "вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления)".

Эти предостережения выносятся после того, как прокурорами в интернете были выявлены призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях 30 и 31 января, подчеркивают в ведомстве.