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Генпрокуратура РФ будет считать провокации на акции 31 января массовыми беспорядками

Генпрокуратура РФ будет считать провокации на акции 31 января массовыми беспорядками
Несанкционированная акция в поддержку Навального в Санкт-Петербурге 23 января
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ предупредила, что провокационные и насильственные действия участников несогласованных акций, планируемых на выходных, могут быть квалифицированы по статье УК о массовых беспорядках.

В надзорном ведосмтсве отметили, что зафиксированные провокации и попытки насильственных действий могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ.

В Генпрокуратуре напомнили, что "вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления)".

Эти предостережения выносятся после того, как прокурорами в интернете были выявлены призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях 30 и 31 января, подчеркивают в ведомстве.

Согласно статье 10 УК РФ, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромам, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Склонение и вовлечение в массовые беспорядки наказываются штрафом (от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей), либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Участие в массовых беспорядках наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Призывы к массовым беспорядкам, наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Акции в поддержку Алексея Навального

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