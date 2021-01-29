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Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к акциям 30 и 31 января

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к интернет-сайтам с призывами к проведению несогласованных акций 30 и 31 января, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве в пятницу.

Требования об ограничении доступа к противоправной информации внесены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В сообщении отмечается, что в соцсетях распространяются призывы к участию 30 и 31 января в массовых мероприятиях, "организуемых с нарушением закона". Поэтому "в целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков" прокуратурой Москвы вынесены предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий.

23 января в Москве и во многих других российских городах прошла несогласованная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в РФ после отравления. По оценке полиции, в протестах в столице участвовало около 4 тыс. человек. Столичное управление полиции сообщило о привлечении к административной ответственности за различные правонарушения 267 человек на несанкционированной акции 23 января в Москве.

Кроме этого, из-за различных правонарушений, в том числе из-за нападения на сотрудников правоохранительных органов в центре Москвы, расследуется семь уголовных дел. Действия фигурантов квалифицируются по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Протесты в Москве

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Генпрокуратура РФ Роскомнадзор

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