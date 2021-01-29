В МВД заявили о готовящихся провокациях против полицейских на акциях 31 января

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В МВД России предупредили о возможных провокациях к столкновению участников несанкционированной акции 31 января с правоохранителями, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, целью организаторов провокаций является инициирование столкновений участников акций с силовиками.

"Подразделения МВД России и других правоохранительных органов предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий", - отметила представитель МВД.

Волк отметила, что в территориальные органы МВД России поступают сообщения, что организаторы несанкционированных акций, намеченных на 31 января, призывают своих сторонников к агрессивному поведению в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в интернете появились сообщения о готовящейся 31 января второй несанкционированной акции в поддержку арестованного Алексея Навального.

В МВД РФ предупредили о возможной уголовной ответственности по статье УК о массовых беспорядках в отношении граждан, планирующих принять участие в несанкционированных акциях в ближайшие выходные.