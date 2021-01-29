МВД РФ пригрозило статьей о массовых беспорядках за несанкционированные акции

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В МВД России предупредили о возможной уголовной ответственности по статье УК о массовых беспорядках в отношении граждан, планирующих принять участие в несанкционированных акциях в ближайшие выходные.

Отмечается, что за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, поджогами, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также за оказание вооружённого сопротивления представителю власти грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет (статья 212 УК РФ).

Участие в массовых беспорядках, перечисленных выше, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (статья 212 УК РФ).

Ранее в Генпрокуратуре предупредили, что провокационные и насильственные действия участников несогласованных акций, планируемых на выходных, могут быть квалифицированы по статье УК о массовых беспорядках.

Кроме того, отметили в надзорном ведомстве, "вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Предостережения выносятся после появления в интернете призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях 30 и 31 января, отмечают в Генпрокуратуре.