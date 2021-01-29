На площадке ГК "Дамате" в Ростовской области обнаружен грипп птиц

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Грипп птиц обнаружен на предприятии ООО "Индюшкин двор" (Ростовская область, производитель индейки, входит в ГК "Дамате"), сообщается на сайте ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Отмечается, что в связи с лабораторно подтвержденным гриппом птиц созвана специальная комиссия по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных.

После утверждения плана мероприятий будут приняты такие меры, как закрытие всех дорог, ведущих в неблагополучный пункт, выставление круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами для дезинфекции транспорта.

"После этого ветеринарные специалисты начнут проводить комплексные мероприятия по ликвидации очага вируса на участке выращивания, который включает в себя уничтожение поголовья, остатков кормов и птицеводческой продукции", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории предприятия будет введен карантин.

В конце октября 2020 года грипп птиц был выявлен в ОАО "Птицефабрика Таганрогская" в Неклиновском районе Ростовской области.