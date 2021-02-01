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Более 200 тыс. птиц уничтожат в Ростовской области из-за гриппа

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Свыше 200 тыс. птиц будет уничтожено на площадке ГК "Дамате" в Ростовской области из-за гриппа, сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности замначальника отдела ветконтроля и надзора УФС Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, а также республике Калмыкия Павел Яблоновский.

"На момент обнаружения заболевания там было выявлено 213 тыс. голов, все они будут уничтожены", - сказал Яблоновский.

Он отметил, что в данный момент на площадке еще не введен карантин. "Представление от ветслужбы о введении карантина на площадке уже отправлено в правительство (Ростовской области - ИФ)", - добавил Яблоновский.

Ранее стало известно, что на площадке ГК "Дамате" в Октябрьском районе Ростовской области был обнаружен грипп птиц.

Сообщалось также, что в конце октября 2020 года грипп птиц был выявлен в ОАО "Птицефабрика Таганрогская" в Неклиновском районе области. В том же районе с 5 ноября введен режим ЧС в связи с выявлением очага птичьего гриппа в одном из личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

Позже грипп птиц был выявлен в фермерском хозяйстве, также расположенном в этом районе. Позже был объявлен карантин в Приморском сельском поселении Ростовской области из-за вспышки птичьего гриппа. Также карантин по этой причине в селе Ряженое в Матвеево-Курганском районе.

В январе 2021 года карантин был снят в Ряженом и в Приморском сельском поселении.

"Дамате" взяла в аренду у Россельхозбанка имущественный комплекс, ранее принадлежавший ООО "Евродон" (в настоящее время находится в конкурсном производстве - ИФ). В августе 2020 года на птичники подращивания были завезены первые цыплята. В мае 2020 года, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Дамате" учредила в Ростовской области компанию "Индюшкин двор".

ГК "Дамате" является ведущим производителем мяса индейки в РФ. Кроме того, компания занимается молочным животноводством, переработкой молока и производством баранины. География работы группы охватывает Пензенскую, Ростовскую и Тюменскую области, Северо-Кавказский федеральный округ.

Дамате Россельхознадзор Павел Яблоновский Ростовская область

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