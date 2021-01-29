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Пять человек погибли в аварии микроавтобуса и грузовика под Самарой

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Междугородняя маршрутка столкнулась с грузовиком в Самарской области, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его информации, погибли пять человек. Источник также уточнил, что в ДТП пострадали 11 человек.

В МЧС подтвердили эти цифры. Между тем позднее в ГУ МВД по Самарской области сообщили, что погибли шесть человек.

В СКР сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие, личности которых устанавливаются.

Самарская область

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