Пять человек погибли в аварии микроавтобуса и грузовика под Самарой
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Междугородняя маршрутка столкнулась с грузовиком в Самарской области, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По его информации, погибли пять человек. Источник также уточнил, что в ДТП пострадали 11 человек.
В МЧС подтвердили эти цифры. Между тем позднее в ГУ МВД по Самарской области сообщили, что погибли шесть человек.
В СКР сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие, личности которых устанавливаются.