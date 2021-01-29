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Число жертв аварии микроавтобуса и фуры под Самарой выросло до 10

Число жертв аварии микроавтобуса и фуры под Самарой выросло до 10
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Десять человек погибли при столкновении междугороднего микроавтобуса и фуры под Самарой, сообщает СУ СКР по региону. Пострадали 14 человек.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах региона, микроавтобус практически уничтожен в результате аварии. "Точное количество погибших не удается подсчитать, так как автобус полностью разбит", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба правительства Самарской области отмечает, что санавиация задействована в эвакуации пострадавших в ДТП.

Авария произошла вечером 29 января на 873 км трассы М5: фуру с прицепом занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым микроавтобусом Citroen, который ехал в Сызрань.

Самарская область

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