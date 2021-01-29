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Отправлен под домашний арест глава правления МСП банка Голованов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы поместил под домашний арест председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.

"Суд избрал в отношении Голованова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 27 марта", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская в пятницу.

Голованову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Фабула уголовного дела неизвестна.

Согласно данным, опубликованным на сайте банка, Голованов занимает должность председателя правления, член наблюдательного совета с июля 2016 года.

МСП Банк Дмитрий Голованов

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