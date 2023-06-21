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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Дело экс-губернатора Фургала о хищении средств "МСП Банка" направлено в суд

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении активов "МСП Банка" в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других лиц.

Об этом сообщили в надзорном ведомстве в среду.

Помимо Фургала в деле фигурируют юрист группы "Торэкс" Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, замдиректора по безопасности ООО "Торэкс-Хабаровск" Дмитрий Козлов, директор ООО "Дальневосточный монолит" Евгений Аверьянов, главный бухгалтер группы "Торэкс" Галина Алейникова, ее заместитель Светлана Осипенко, финдиректор ООО "Торэкс" Владислав Кармашков, директор ООО "Строитель" Геннадий Савочкин и председатель правления АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" Дмитрий Голованов.

Они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также хищении денежных средств путем мошенничества.

"Как полагает следствие, в 2017-2018 годах в Москве и Хабаровском крае Фургал, незаконно участвуя в коммерческой деятельности предприятий группы "Торэкс", в целях хищения активов АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" и совершения других тяжких преступлений против собственности, создал преступное сообщество, в состав которого вовлек других перечисленных лиц", - сообщили в прокуратуре.

С декабря 2018 года по июль 2020 года члены группы "путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих указанному банку, а также 8,7 млн долларов США иностранной компании "Глобал Меткорп Лимитед". "Кроме того, указанные лица путем обмана пытались похитить имущество ООО "Торэкс-Хабаровск" на сумму более 1,2 млрд рублей, однако довести до конца свои преступные действия не смогли, поскольку были задержаны правоохранительными органами", - отметили в прокуратуре.

В отношении Осипенко и Голованова избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, остальные обвиняемые находятся под стражей, добавили в ведомстве.

Люберецкий городской суд Московской области в феврале на основании вердикта присяжных приговорил к 22 годам колонии строгого режима Фургала по делу об убийствах.

Согласно вердикту, оглашенному 2 февраля, присяжные посчитали доказанной вину Фургала в организации двух убийств, покушения на убийство и незаконном обороте оружия.

МСП Банк Сергей Фургал Хабаровский край Генпрокуратура РФ
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