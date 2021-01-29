РКН сообщил о вызове представителей соцсетей из-за неудаленных призывов к участию в акциях

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Представители TikTok, Facebook, Telegram и ВКонтакте вызваны в Роскомнадзор, где им будет разъяснена ответственность за неудаление призывов участвовать в массовых несанкционированных акциях, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Представители TikTok, Facebook, Telegram и ВКонтакте вызваны в Роскомнадзор. Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях", - говорится в сообщении РКН.

Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

"Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаление. Такое право дает ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"", - предупредили в ведомстве.

Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к интернет-сайтам с призывами к проведению несогласованных акций 30 и 31 января, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве в пятницу. Там отметили, "в связи с распространением в соцсетях призывов к участию 30 и 31 января в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с нарушением закона, в целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой Москвы вынесены предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий".

28 января пресс-служба ведомства сообщила, что отечественные и зарубежные социальные сети после получения требований Генпрокуратуры начали активно удалять новые призывы к несовершеннолетним принять участие в неразрешенных массовых акциях 31 января. Тогда же источник "Интерфакса" сообщил, что прокурорские предостережения в связи с распространением призывов к несогласованной акции 31 января получили интернет-гиганты Facebook, Google, Mail.ru Group, Twitter и TikTok.

27 января Роскомнадзор сообщил, что соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за то, что удалили не все призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января.

Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.