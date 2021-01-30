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Что случилось этой ночью: суббота, 30 января

Закрытие части центра и ряда станций из-за протеста в Москве, вызов представителей соцсетей в РКН, более половины москвичей переболели коронавирусом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве закроют 7 станций метро в день несогласованной акции 31 января. С 08:00 часов будут на вход и выход закрыты станции Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город. В этом районе также ограничат движение пешеходов.

- РКН сообщил о вызове представителей соцсетей из-за неудаленных призывов к участию в акциях. Требование коснется TikTok, Facebook, Telegram и ВКонтакте.

- Собянин заявил, что больше половины москвичей переболели коронавирусом.

- Главу "Строй инжиниринг" Хоменко заподозрили в мошенничестве. По данным следствия, похищено более 30 млн рублей. Следствие также отметили, что украинец выступал спонсором признанного иноагентом ФБК.

- Житель Балашихи поджег жену, облив ее горючей жидкостью во время ссоры.

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