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Житель Балашихи поджег жену, облив ее горючей жидкостью во время ссоры

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Супружеская пара в подмосковной Балашихе получила ожоги в результате бытового конфликта, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"В дежурную часть поступило сообщение о хлопке и возгорании в одной из квартир жилого дома по улице Дмитриева. Установлено, что в ходе семейного конфликта супружеской пары мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив ее горючей жидкостью, после чего поджег", - сказали в пресс-службе управления.

В настоящее время, по данным полиции, женщина госпитализирована в медицинское учреждение, её супруг также получил ожоги.

По факту произошедшего проводится проверка, добавили в МВД.

Ранее в пресс-службе главка МЧС Подмосковья "Интерфаксу" сообщили, что два человека пострадали в результате взрыва на балконе в жилом доме в подмосковной Балашихе.

"Хлопок бензино-воздушной смеси произошёл на балконе в жилом доме по улице Дмитриева в Балашихе. Два человека пострадали", - сказали в ведомстве.

Подмосковье

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