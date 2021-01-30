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Главу "Строй инжиниринг" Хоменко заподозрили в мошенничестве

Украинца объявили в розыск

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) возбудил дело о мошенничестве против руководителя ООО "Строй инжиниринг" украинца Александра Хоменко, спонсирующего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан иностранным агентом), сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" Александра Хоменко по признакам трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)", - сказала Петренко в субботу журналистам.

"По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, и он объявлен в розыск", - сказала представитель СК.

По данным следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом "было заключено 10 государственных контрактов, предметом которых являлось выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума".

"Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ", - сказала Петренко.

По ее словам, "денежные средства в размере более 30 млн рублей, полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам, были похищены соучастниками".

"Следствием проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также соучастников преступлений", - сказала Петренко.

Александр Хоменко

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