Кучерена пообещал, что жалобы в ходе несогласованных акций не останутся без реакции

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Общественный совет при МВД РФ проследит за тем, чтобы во время несогласованных акций силовики не превышали свои полномочия и тщательно рассмотрит все жалобы граждан, заявил "Интерфаксу" глава совета Анатолий Кучерена накануне намеченных несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального.

"Мы, как члены Общественного совета при МВД, тщательно следим за тем, чтобы сотрудники этого ведомства не превышали своих полномочий и рассматриваем все поступающие к нам обращения и жалобы граждан", - сказал Кучерена.

При этом будущим участникам протестных акций, в том числе и случайным, он предложил не оказывать сопротивления сотрудникам полиции, не провоцировать их во избежание нежелательных инцидентов.

"Даже если вы оказались в месте проведения несанкционированной акции случайно или просто пришли туда из любопытства, и к вам подошел полицейский и потребовал пройти с ним в отделение, не стоит демонстрировать свою "крутизну", вступать с ним в пререкания и тем более оказывать сопротивление", - посоветовал глава совета.

Он предложил в этом случае связаться со знакомым адвокатом и попросить его срочно приехать. "Уверен, что никто не станет вас привлекать к административной ответственности, когда выяснится, что для этого нет реальных оснований", - отметил собеседник агентства.

Касаясь мотивов участников акций и своего отношения к протестным акциям, Кучерена сказал: "Многие люди из-за пандемии потеряли работу, оказались выброшенными из привычного образа жизни, а некоторые, увы, лишились родных и близких. Неудивительно, что во многих из нас накопилось чувство раздражения и недовольства, которое необходимо куда-то "выплеснуть".

"Однако весь исторический опыт показывает, что насилие никогда не делает общество лучше. Оно только ожесточает обе стороны противостояния и подталкивает их ко все более радикальным действиям", - полагает Кучерена.

"Никто не призывает молодёжь быть конформистами. Боритесь за те идеалы, которые кажутся вам правильными. Но делайте это в рамках закона и взаимного уважения. Иного пути просто нет", - добавил он.