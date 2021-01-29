Кучерена предостерег молодежь от применения насилия к силовикам на акциях протеста

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена призвал участников планируемой на 31 января несогласованной акции воздержаться от действий, которые в дальнейшем могут покалечить их жизнь, одновременно заявив, что не видит ничего плохого в гражданской активности молодых россиян.

"Я не собираюсь читать мораль, призывать быть "мудрыми пескарями" и жить по принципу: "Моя хата с краю". Более того, скажу, что молодости свойственно стремление сделать мир лучше, в том числе, выступая против несправедливости", - сказал Кучерена, комментируя "Интерфаксу" призывы оппозиции провести 31 января акции в поддержку Алексея Навального.

"Что бы ни говорили, в нашей стране никому не запрещается отстаивать свои политические взгляды, в том числе, участвуя в митингах, манифестациях и других акциях протеста. Однако в России, как и в большинстве других стран, существует установленный порядок предварительного согласования этих акций. И этот порядок необходимо соблюдать", - отметил глава Общественного совета.

Он особо предостерёг молодежь от сопротивления силовикам и тем более применения физического насилия к правоохранителям.

"К сожалению, в ходе последних протестов мы наблюдали попытки отдельных молодых людей вступить в физическое противоборство с сотрудниками полиции. Вопреки тому, что пишут некоторые диванные "революционеры", никакой романтики в этом нет. За подобные действия вас могут привлечь к уголовной ответственности", - сказал Кучерена.

Он подчеркнул при этом: " И, если такое произойдет, это может сломать всю вашу жизнь. Поверьте моему опыту: тюрьма и колония калечат психику человека, а для кого-то становятся "университетами преступности". Человеку, проведшему какое-то время в этих заведениях, бывает очень трудно вернуться к нормальной жизни - к семье, учебе, творчеству".

"А когда уголовное дело возбуждено, прекратить его очень трудно, несмотря на самое слезное раскаяние привлеченного к ответственности. Задумайтесь об этом, не калечьте свою жизнь ради пустой бравады!"- добавил адвокат.

Ранее столичная прокуратура предупредила о незаконности планируемой на 31 января акции.