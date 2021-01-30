МВД передало дело о нарушении эпидемиологических правил на акции 23 января в СК

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Возбужденное московской полицией уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после акции протеста 23 января передано в Следственный комитет (СК), сообщила адвокат Вероника Полякова.

"Дело по ст. 236 передали в СК РФ", - сказала Полякова "Интерфаксу" в субботу.

Ранее адвокат Полякова, которая защищает пресс-секретаря Алексея Навального - Киру Ярмыш, сообщила, что Ярмыш задержана по ст. 91 УПК прямо в спецприемнике. "Статус подозреваемой по ч.1 ст.236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)", - отметила защитник.

Ярмыш ранее задерживалась за организацию публичного несогласованного мероприятия. Ей был назначен административный арест на 9 суток.

В минувшую пятницу Тверской суд Москвы заключил под домашний арест до 23 марта брата оппозиционера Алексея Навального Олега, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, а также главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву.

Все они стали фигурантами дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

По данным МВД, "организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции".

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.