Сотрудник ФБК Ляскин задержан из-за нарушения санэпидправил на акции 23 января

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Николая Ляскина задержали по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции 23 января.

"Николая задержали через час после его выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест. Он задержан по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов.

Он отметил, что у Ляскина статус подозреваемого.

Ранее адвокат Вероника Полякова, которая защищает пресс-секретаря Алексея Навального - Киру Ярмыш, сообщила, что Ярмыш задержана по ст. 91 УПК прямо в спецприемнике. "Статус подозреваемой по ч.1 ст.236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)", - отметила защитник.

Полякова также добавила, что дело передано из МВД в Следственный комитет РФ для дальнейшего расследования.

Как сообщалось, 29 января Тверской суд Москвы отправил под домашний арест юриста ФБК Любовь Соболь, брата оппозиционера Алексея Навального - Олега, участницу Pussy Riot Марию Алехину, координатора московского штаба ФБК Олега Степанова и главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву.

Все они подозреваются в нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции 23 января в Москве.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции полиция Москвы возбудила дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)".

По данным МВД, "организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции".

Как заявили в столичном управлении МВД, в рамках расследования полицейскими уже проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы.