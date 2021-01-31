Подъезды к центру Петербурга перекрыты в преддверии акции оппозиции

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге Невский проспект закрыт для прохода в преддверии ожидаемой несанкционированной акции, передал корреспондент "Интерфакса".

Сотрудники полиции пропускают людей за ограждения только в том случае, если им удается доказать свою прописку.

В районе площади Восстания, чтобы попасть на другую сторону Невского, нужно спуститься в метро и заплатить за проезд. При этом в подземке объявляют, что по техническим причинам закрыты вестибюли нескольких станций, в частности, "Невский проспект" и "Чернышевская", ближайшая к Смольному и другим городским учреждениям.

По информации корреспондента агентства, подъезды к центру Петербурга перекрыты с утра воскресенья, кордоны из сотрудников ГИБДД организованы в направлениях Невского проспекта со всех сторон.

Согласно картам пробок, въезд запрещен со стороны Невы, с Литейной части, южного и западного направлений.