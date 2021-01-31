Четвертую станцию метро закрыли в Петербурге из-за бесхозного предмета

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Метрополитен Петербурга предупреждает пассажиров о закрытии в воскресенье станции метро "Гостиный двор".

"В 13:39 по Москве станция "Гостиный двор" закрыта на вход и выход в связи с обнаружением бесхозного предмета. Поезда проследуют станцию без остановки", - сообщается в телеграм-канале петербургской подземки.

Ранее по этой же причине были закрыты станции "Пушкинская", "Звенигородская" и "Площадь Восстания".

По информации метрополитена, "Звенигородскую" открыли на вход в 15:53 по Москве, при этом переход с "Пушкинской" на "Звенигородскую" останется закрытым.

Кроме того, сообщалось о закрытии "по техническим причинам" станций "Чернышевская" и "Невский проспект".

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