Ряд станций метро Петербурга закрыли после обнаружения бесхозного предмета

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Несколько станций петербургского метро закрыты в связи с обнаружением бесхозного предмета.

В телеграм-канале "Метро Петербурга" уточняется, что закрыты станции "Пушкинская", "Звенигородская". Поезда проследуют станции без остановки. Эти станции являются ближайшими к Театру юного зрителя (ТЮЗ), где в настоящий момент собрались сторонники оппозиционера Алексея Навального.

Ранее метрополитен сообщал о закрытии станций "Площадь Восстания" (обнаружен бесхозный предмет), "Чернышевская" и "Невский проспект" (по техническим причинам).

В телеграм-канале подземки уточняется, что в вестибюле станции метро "Чернышевская" упали четыре стекла витражных конструкций. В настоящий момент место обследуется, последствия устраняются. Причины падения конструкции устанавливаются.

В ближайшие сутки по поручения вице-губернатора Петербурга Максима Соколова специалисты займутся обследованием всех вестибюлей метро на предмет устойчивости витражных конструкций, добавили метрополитене.