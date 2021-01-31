Задержанного в Петербурге рэпера Оксимирона отпустили из полиции

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Полиция отпустила из отдела рэпера Оксимирона (Мирон Федоров), который был задержан в центре Петербурга во время несанкционированной акции протеста, сообщается в воскресенье в телеграм-канале правозащитной организации "Правозащита Открытки".

Артиста отпустили без протокола.

Между тем, как сообщает депутат городского парламента Борис Вишневский, в этом отделе полиции остаются еще 20 человек.

Ранее в воскресенье Оксимирон сообщил телеканалу "Дождь" о своем задержании в Петербурге на акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. На митинг рэпер вышел в день своего рождения.

В воскресенье в Москве и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку Навального, арестованного после возвращения в страну.