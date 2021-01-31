Полиция Петербурга опровергла информацию о применении спецсредств

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сотрудники петербургской полиции не применяли светошумовые гранаты и перцовый газ во время несогласованной акции протеста в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД.

"Опровергаем факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как светошумовые гранаты и перцовый газ", - заявили в главке.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном использовании полицейскими названных спецсредств.

В воскресенье в Петербурге и других городах России прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну. Аналогичные акции прошли в регионах страны 23 января.