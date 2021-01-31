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Полиция опровергла сообщения об электрошокерах во Владивостоке

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Информация о применении электрошокеров к задержанным на несанкционированной акции во Владивостоке не подтвердилась, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы УМВД Приморья.

Собеседник агентства пояснил, что проверка была проведена в связи с сообщением гражданина о применении к доставленному в отдел полиции N4 спецсредств. Эта информация не соответствует действительности.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в отделе полиции к задержанным на прошедшей в воскресенье акции во Владивостоке применяли электрошокеры, физическое насилие, а один из задержанных был ранен из травматического оружия.

В пресс-службе добавили, что у сотрудников патрульно-постовой службы и Росгвардии, обеспечивавших правопорядок на несанкционированной акции во Владивостоке, не было травматического оружия и электрошокеров.

По данным УМВД, в несанкционированном митинге во Владивостоке приняли участие 200 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены порядка 100 человек.

Приморский край Владивосток

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