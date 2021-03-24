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Полиция Приморья отметила сокращение протестных акций в 2,5 раза

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Приморье в 2020 году прошло в 2,5 меньше протестных акций, чем годом ранее, общественно-политическая обстановка оставалась стабильной, заявил в региональном Заксобрании начальник ГУ МВД края Олег Стефанков.

По его оценке, сохраняет актуальность проблема распространения экстремистской информации в интернете. Мониторинг сети показывает, что "с зарубежных сайтов глобальной сети продолжается распространение информации экстремистского толка, направленной на стабилизацию политической обстановки, подрыв доверия к органам государственной власти и правоохранительной системы", сказал Стефанков.

Пропаганда деструктивных организаций нацелена, в основном, на молодежь и студентов, считают в полиции.

"Главная задача провокаторов - вынести протестные настроения из интернета на улицы", - отметил начальник краевого управления МВД.

С весны 2020 года в регионах России массовые мероприятия обычно не согласуются из-за пандемии COVID-19 и действующих противоэпидемических ограничений.

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Приморье МВД коронавирус Олег Стефанков

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