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SSJ100 на рейсе из Краснодара был заменен из-за неисправности

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолёт "Сухой Супер Джет" совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за технических проблем, его заменили другим воздушным судном, сообщила пресс-служба аэропорта.

Там уточнили, что экипаж рейса А4-339 "Краснодар-Астрахань" авиакомпании "Азимут" доложил о технической неисправности, лайнер вернулся в аэропорт вылета.

По решению авиакомпании самолет был заменен, в 18:37 мск запасной борт благополучно вылетел в Астрахань.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что самолет "Сухой Супер Джет", следовавший рейсом "Краснодар - Астрахань", совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара из-за вибрации левого двигателя. На борту находились 98 человек (94 пассажира и 4 члена экипажа).

Краснодар Астрахань

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