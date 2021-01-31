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Самолет из-за проблем с двигателем вынужденно сел в Краснодаре

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет "Сухой Суперджет" в воскресенье совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, лайнер, следовавший рейсом "Краснодар - Астрахань", в результате вибрации левого двигателя вынужденно сел в аэропорту Краснодара в 16:51 по Москве.

На его борту находились 98 человек (94 пассажира и четыре члена экипажа), уточнил источник.

Посадка, как отметил собеседник агентства, прошла в штатном режиме.

Пресс-служба аэропорта Краснодара, в свою очередь, сообщила, что о технической неисправности доложил экипаж рейса А4-339 "Краснодар - Астрахань" авиакомпании "Азимут", вылетевший в 15:21 по Москве. Самолет совершил штатную посадку в 16:51, подтвердила пресс-служба.

Решением авиакомпании, сделан размен бортов, рейс А4-339 будет выполняться на другом воздушном судне.

Как говорится в сообщении, рейс задержан до 18:20 по Москве. Идет регистрация и посадка пассажиров.

Краснодар Азимут

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