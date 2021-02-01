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Суды Петербурга арестовали более 20 человек после акции 31 января

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Суды Петербурга привлекли к административной ответственности несколько десятков участников несогласованной акции, которая прошла в воскресенье, следует из сообщений в телеграме объединенной пресс-службы судов города.

По информации на 00:00 по московскому времени, 21 человек арестован на сроки от двух до десяти суток. Материалы в отношении них рассматривали Петроградский и Пушкинский районные суды Петербурга.

Про некоторых арестованных пресс-служба отдельно сообщает, что они не признали вину во вменяемых деяниях.

17 человек получили штрафы по 10 тыс. рублей, трое - по 15 тыс.

На данный момент суды города зарегистрировали порядка 90 материалов в отношении участников акции.

В воскресенье в Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку политика Алексея Навального, арестованного по возвращении в Москву из Германии. Аналогичные акции прошли в российских городах и 23 января.

Санкт-Петербург

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