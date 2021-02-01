В Петербурге среди задержанных оказалась 11-летняя девочка

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге полицейские передали родителям 11-летнюю девочку, которая оказалась среди задержанных на акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

Там рассказали, что девочка с родителями приехали из Токсова в Ленобласти. Ее задержали и доставили в отдел полиции.

"Полицейские связались с ее мамой, и, когда она приехала, передали ей ребенка. Омбудсмен отметила, что это как раз тот случай, когда подросток подвергся опасности по недосмотру родителей, - подчеркнули в пресс-службе. - По какой причине девочка находилась на территории проведения незаконных митингов, да еще и без сопровождения взрослых, предстоит проверить компетентным органам".

Митянина взяла ситуацию на контроль.

По оценке петербургского уполномоченного по правам человека Александра Шишлова, 31 января в акции участвовали около 7000 человек. В региональных СМИ публиковалась видеозапись, на которой полицейский на Сенной площади в ответ на агрессию участников акции протеста вынул табельное оружие. В пресс-службе регионального управления МВД объяснили, что так он успокаивал протестующих.