В Смоленске осудили строителя "юбилейных" объектов за хищение 78 млн руб.

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Смоленске в понедельник вынесли приговор предпринимателю, которого обвиняли в многомиллионном хищении, сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в 2013-2014 годах бизнесмен с помощью подконтрольных фирм похитил свыше 78 млн рублей бюджетных средств, выделенных как на празднование 1150-летия Смоленска, так и на строительство соцобъектов по госпрограмме по развитию образования.

Кроме того, в 2014 году он похитил 9 млн рублей, принадлежащие другому предпринимателю.

С декабря 2016 года по октябрь 2019 года фигурант находился в международном розыске. Его нашли и задержали в Австрии, а после экстрадировали в Россию.

В СМИ уточняют, что предпринимателя зовут Кирилл Огарков.

Промышленный райсуд Смоленска признал бизнесмена виновным в двух преступлениях по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Основные торжества, посвященные юбилею Смоленска, прошли 21-25 сентября 2016 года.