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Директор "Открытой России" Пивоваров арестован на 29 суток

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Измайловский суд Москвы назначил административный арест исполнительному директору "Открытой России" за повторное нарушение порядка проведения митинга и неповиновение представителю власти в ходе несогласованной акции оппозиции 31 января.

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"Измайловский суд признал Андрея Пивоварова виновным с совершении правонарушения по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации или проведения массовой акции) и назначил ему арест сроком на 29 суток", - сообщил "Интерфаксу" адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев.

Кроме того, суд признал Пивоварова виновным по ст. 19.3 КоАП (неповиновению законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ему 10 суток административного ареста.

Сроки назначенных Пивоварову административных наказаний не складываются, поэтому он проведет под административным арестом 29 суток в совокупности.

Андрей Пивоваров Открытая Россия

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