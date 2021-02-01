Директор "Открытой России" Пивоваров арестован на 29 суток

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Измайловский суд Москвы назначил административный арест исполнительному директору "Открытой России" за повторное нарушение порядка проведения митинга и неповиновение представителю власти в ходе несогласованной акции оппозиции 31 января.

"Измайловский суд признал Андрея Пивоварова виновным с совершении правонарушения по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации или проведения массовой акции) и назначил ему арест сроком на 29 суток", - сообщил "Интерфаксу" адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев.

Кроме того, суд признал Пивоварова виновным по ст. 19.3 КоАП (неповиновению законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ему 10 суток административного ареста.

Сроки назначенных Пивоварову административных наказаний не складываются, поэтому он проведет под административным арестом 29 суток в совокупности.