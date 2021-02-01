Берлин осудил применение силы против протестующих в России

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Германии осудило применение силы против мирных демонстрантов на акциях 31 января в России, заявила официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

"Поведение российских сил безопасности - это еще один пример сверхпроблематичного обхождения с инакомыслящими в Российской Федерации", - сказала она и добавила, что происходившее 31 января в российских городах не соответствовало обязательствам России по линии ОБСЕ.

26 января главы МИД стран "Большой семерки" и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали российские власти освободить Алексея Навального и всех задержанных на акциях 23 января.

Утром 1 февраля госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон сказал, что после новых "репрессий в России" можно ввести новые антироссийские санкции, но нужно признаться, что они не помогают. Он предложил Германии отказаться от газопровода "Северный поток 2" в качестве реакции на арест Навального.

В России 23 и 31 января прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного политика.