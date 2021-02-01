Три уголовных дела возбуждены из-за акции в Красноярске 23 января

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Три участника несанкционированного митинга в Красноярске, прошедшего 23 января, стали фигурантами уголовных дел, сообщает в понедельник пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, один из красноярцев ранее неоднократно привлекался в административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения митингов и демонстраций (ст. 20.2 КоАП РФ), 23 января он также же принимал участие в несанкционированном митинге в Красноярске. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, совершенное неоднократно).

Другой участник того же митинга 23 января бросил бутылку в сотрудника краевого главка МВД. Он стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следователи подали ходатайство об аресте этих двух участников митинга, прокуратура его поддержала.

Еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ возбуждено против жителя поселка Емельяново, который распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику полиции во время несанкционированной акции.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего жителя Красноярска, который подозревается в нападении на сотрудника полиции на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января, он бросил бутылку в голову сотрудника МВД. Позднее он извинился перед полицейскими.

Несанкционированные митинги и шествия прошли в Красноярске 23 и 31 января.