В Красноярске задержан подозреваемый в нападении на полицейского 23 января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Красноярска по подозрению в нападении на полицейского на прошедшей 23 января несогласованной акции, сообщили в пресс-службе МВД России.

Согласно сообщению ведомства, мужчина бросил в сторону полицейского бутылку и попал ему в голову.

В МВД добавили, что личность задержанного установлена, в его отношении проводится доследственная проверка.

В полиции также заявили, что задержанный принес свои извинения и призвал граждан не участвовать в незаконных массовых мероприятиях.

Несогласованные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Алексея Навального прошли 23 января во многих российских городах.