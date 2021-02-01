Миротворцы РФ помогли освободить двух азербайджанских военных, задержанных Арменией

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих Азербайджана, которые были задержаны Службой нацбезопасности Армении, освобождены при помощи российских миротворцев, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"При посредничестве командования российского миротворческого контингента освобождены двое военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, задержанные 30 января 2021 г. Службой национальной безопасности Республики Армения в районе населенного пункта Тех Сюникской области Республики Армения", - сообщили в военном ведомстве РФ.

"Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - заявили в Минобороны.

В сообщении военного ведомства говорится, что 30 января по просьбе азербайджанской стороны медицинский отряд спецназначения российского миротворческого контингента осуществил эвакуацию 16 заболевших азербайджанских военных из населенного пункта Ванк в Магавуз. Там они были переданы азербайджанским медикам.

"На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

В нем говорится, что за сутки с территории Армении в Нагорный Карабах вернулись 96 беженцев. "Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 51 947 человек", - сообщили в Минобороны.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 г. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих. В его основе – подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

30 января на территории Азербайджана начал работать российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами министерств обороны РФ и Турции 11 ноября 2020 года. Специалисты центра будут осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня. Контроль будет осуществляться в том числе при помощи беспилотников.