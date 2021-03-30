МИД Армении опроверг сообщение о предстоящей отставке главы ведомства

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В МИД Армении опровергают сообщения СМИ об ожидающейся отставке главы ведомства Ара Айвазяна.

"Информация не соответствует действительности", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

Ранее во вторник армянская газета "168 часов" сообщила, что министр иностранных дел Армении Ара Айвазян будет освобожден от должности из-за разногласий с властями относительно политики сближения с Турцией.

Издание отметило, что разногласия начались еще после визита Айвазяна в Москву в декабре 2020 года, где глава МИД резко высказался о деструктивной политике Турции в регионе, после чего между ним и премьер-министром Николом Пашиняном состоялся серьезный разговор.

"Кроме того, Айвазян, выступая вчера (в понедельник) в парламенте, дал понять, что секретарь Совбеза Армен Григорян, заявляя о необходимости внесения уточнений в отношениях с Турцией, не выражает официальную позицию страны по внешнеполитическим вопросам", - отмечает газета.

По сведениям издания, Айвазяна сменит заместитель министра иностранных дел Артак Апитонян. Информации из других источников по этому поводу нет.