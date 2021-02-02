В Хабаровском крае решили компенсировать недостаток бензина из Росрезерва

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Недостаток в бензине Хабаровский край планирует компенсировать за счет поставок из Росрезерва, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Совместно с "Нефтегазхолдингом" был проработан вопрос о поставках топлива для Хабаровского края из Росрезерва. Сегодня были залиты первые цистерны, которые уже находятся в пути. Состав подойдет ночью, краевому Минтрансу поручено проконтролировать его прохождение по железной дороге. По такой схеме топливо будет приходить в регион ежесуточно", - сказал зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, чьи слова приводятся в сообщении.

Речь идет в первую очередь о бензине марки АИ-92.

По словам Литвинчука, поставки позволят "обеспечить свободную продажу бензина за наличный расчет вдоль автотрасс от Бикина до Комсомольска-на-Амуре, чтобы люди не испытывали проблем в пути". Что касается городов, то с руководством ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" (MOEX: HANF) (входит в "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова) достигнута договоренность о том, что бензин будет в свободной продаже не менее чем на 30% заправок ННК. На остальных топливо будут продавать по карточкам.

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ, также входит в "Нефтегазхолдинг") пока работает в режиме пуско-наладки. "Предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина", - сообщили в региональном правительстве.

"На АЗС "ННК", которые расположены по трассам, бензин будет продаваться и по карточкам, и за наличный расчет. В Комсомольске-на-Амуре из 5 заправок ННК и по картам, и за наличный расчет должны работать не менее 2-3 заправок. В Хабаровске из 52 АЗС в свободной продаже бензин будет не менее чем на 9-10 заправках, а на остальных только по картам. При этом на заправках "Роснефти" (MOEX: ROSN) бензин всех марок, как и ранее, будет продаваться без ограничений. Такая схема позволит гарантировано обеспечить общественный транспорт и оперативные службы. Схему продажи мы согласовали с руководством компании ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", поставляющей бензин на АЗС "ННК", где возник дефицит", - подчеркнул Литвинчук.

Кроме того, продолжается мониторинг цен на нефтепродукты. Пока у властей есть данные о том, что цены на бензин подняли три независимых нефтетрейдера в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Информация передана в управление ФАС России по Хабаровскому краю.

Как сообщалось, нехватку бензина на прошлой неделе первыми ощутили жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. На некоторых АЗС ННК исчез бензин популярных марок, в наличии остался Аи-98 и дизтопливо. К заправкам выстроились очереди.

Дефицит бензина в Хабаровском крае, по информации властей региона, сложился из-за модернизации Хабаровского НПЗ, которая началась 18 января, и сбоя поставок топлива из других регионов. Изначально планировалось решить вопрос с недостатком бензина за счет пуска НПЗ. Он возобновил работу 30 января, а не 1 февраля, как планировалось ранее.

Также напряжение с поставками бензина ощутили Амурская область, Приморье, Еврейская АО и Чукотка.