Плановый ремонт и внезапный дефицит: дальневосточные заправки распечатали Росрезерв

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Несколько регионов Дальнего Востока вторую неделю испытывают проблемы с поставками бензина на АЗС. Первые сообщения о дефиците бензина на заправках появились в соцсетях Хабаровского края: 26 января люди выкладывали фото и видео с закрытыми станциями и очередями к еще открытым. Спустя неделю ситуация не улучшилась, сейчас власти вынуждены распечатать запасы топлива из Росрезерва.

Нехватку бензина на востоке страны связывают с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ, входящего в "Независимую нефтегазовую компанию" (ННК, принадлежит Эдуарду Худайнатову). Дефицит топлива испытывает, в основном, сеть автозаправок ННК. Власти субъектов ДФО с нетерпением ждут, когда Хабаровский НПЗ выйдет на полную мощность и, успокаивая население, выражают надежду, что ситуация нормализуется к концу этой недели.

Распечатать Росрезерв

Сложнее всего ситуация сейчас в Хабаровском крае. На прошлой неделе первыми нехватку популярных марок бензина на АЗС ощутили жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. К настоящему моменту проблема расширилась на весь регион и правительство края во вторник сообщило о планах компенсировать нехватку бензинов за счет поставок из Росрезерва.

"Совместно с "Нефтегазхолдингом" был проработан вопрос о поставках топлива для Хабаровского края из Росрезерва. Сегодня были залиты первые цистерны, которые уже находятся в пути. Состав подойдет ночью, краевому Минтрансу поручено проконтролировать его прохождение по железной дороге. По такой схеме топливо будет приходить в регион ежесуточно", - сказал зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, чьи слова приводятся в сообщении. Речь идет в первую очередь о бензине марки Аи-92.

По словам Литвинчука, поставки позволят "обеспечить свободную продажу бензина за наличный расчет вдоль автотрасс от Бикина до Комсомольска-на-Амуре, чтобы люди не испытывали проблем в пути". Что касается городов, то с руководством ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" (входит в "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова) достигнута договоренность о том, что бензин будет в свободной продаже не менее чем на 30% заправок ННК. На остальных топливо будут продавать по карточкам.

"На АЗС "ННК", которые расположены по трассам, бензин будет продаваться и по карточкам, и за наличный расчет. В Комсомольске-на-Амуре из пяти заправок ННК и по картам, и за наличный расчет должны работать не менее двух-трех заправок. В Хабаровске из 52 АЗС в свободной продаже бензин будет не менее чем на 9-10 заправках, а на остальных - только по картам. При этом на заправках "Роснефти" бензин всех марок, как и ранее, будет продаваться без ограничений. Такая схема позволит гарантировано обеспечить общественный транспорт и оперативные службы. Схему продажи мы согласовали с руководством компании ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", поставляющей бензин на АЗС "ННК", где возник дефицит", - подчеркнул Литвинчук.

Вместе с тем, ситуацию в регионе осложняет погода. В Хабаровском крае на этой неделе установились сильные морозы - до минус 30 градусов с ветром. В соседней Еврейской АО синоптики обещают температуру еще ниже - до минус 40 градусов в ночное время.

Дефицит и ажиотаж

Дефицит бензина на заправках ННК сохраняется и в Приморье, констатирует правительство Приморского края. "В компании "ННК-Приморнефтепродукт" сегодня сообщили, что восстановительный ремонт оборудования на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе завершен, идут пусконаладочные работы, ожидается возобновление производства. Таким образом, к концу текущей недели можно ожидать восстановление поставок топлива в прежнем объеме", - говорится в комментарии министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина, распространенном пресс-службой правительства региона.

По словам министра, на сегодняшний день на автозаправках ННК в Приморье наблюдаются перебои с бензином марки Аи-95, с Аи-92 ситуация лучше. На заправках "Роснефти" и у независимых автозаправщиков по всем видам высокооктанового топлива дефицита нет.

Минэкономразвития Амурской области на фоне ажиотажа на заправках сообщило о прибытии из Сургута железнодорожного состава с бензином. По информации властей, этот бензин в среду утром поступит на заправки региона. Глава министерства Людмила Старкова на заседании правительства выразила надежду, что ситуация с бензином в Приамурье стабилизируется до конца текущей недели.

Старкова также отметила, что Приамурье, как и другие дальневосточные регионы, где возникли проблемы с автомобильным топливом, по решению правительства РФ будет получать бензин из Росрезерва. "Уже сформирован график этих поставок на ближайшие две недели. За счет этого планируется доставить свыше 2 тыс. тон бензина марки Аи-92 и более 1 тыс. тон топлива марки Аи-95. Первые отгрузки в Приамурье начнутся уже сегодня. В настоящее время имеется договоренность с РЖД об обеспечении "зеленого коридора" для ускорения поставок. Это позволит обеспечить амурчан автомобильным топливом до полноценного запуска Хабаровского НПЗ", - приводятся в сообщении слова Старковой.

Представитель РЖД заявил "Интерфаксу", что со стороны компании никаких ограничений по поставкам на Дальний Восток нет, к перевозке принимаются все предъявляемые объемы. Задержек или просрочки доставки нет.

Острова спокойствия

Ряд регионов ДФО проблема нехватки топлива пока обошла стороной.

Госкомитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии сообщил "Интерфаксу": "Правительством республики ведется постоянный мониторинг ситуации с топливообеспечением региона. В настоящее время ситуация стабильная, дефицита топлива не наблюдается".

Заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов заявил агентству: "Напряженности по поставке нефтепродуктов на территорию Камчатского края нет. На сегодняшний день запасов достаточно на 30 дней. По информации нашего основного поставщика "Камчатнефтепродукт", на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе топливо отгружается и очередной танкер в порт Петропавловска-Камчатского выйдет уже 8 февраля.

В пресс-службе правительства Еврейской АО отметили, что значительно сократилось наличие бензинов на заправках "ННК-Хабаровскнефтепродукт". Но спрос на эти виды топлива в полном объеме обеспечивают заправки "Роснефти", на которых объемы продаж увеличились до 30%. Логистика поставок топлива с повышенным спросом справляется, и предприятие готово обеспечить потребности области в полном объеме. У независимых нефтетрейдеров значительного увеличения продаж не наблюдается.

"Роснефть" ранее сообщила, что значительно нарастила поставки бензина на АЗС Хабаровского края из-за повышенного спроса. Представитель компании отметил, что "Роснефть" обеспечивает стабильную работу собственной сети АЗС (крупнейшей в России) и является основным поставщиком топлива на биржу. Потребности Дальнего Востока в моторном топливе обеспечивают три НПЗ компании: АНХК, Комсомольский и Ачинский НПЗ.

"Обеспечение поставок моторных топлив на внутренний рынок является безусловным приоритетом компании. В январе НПЗ "Роснефти" поставили на биржу объемы бензина и дизеля, значительно превышающие норматив. Так, в текущем месяце Комсомольский НПЗ реализовал на бирже 35% от производства автобензинов и 32% дизеля, Ачинский НПЗ - 19% от производства автобензинов и 23% от производства дизеля, АНХК - 18% от производства автобензина и 19% дизеля", говорил представитель "Роснефти".

Наладка вместо пуска

В Минэнерго пока не предоставили комментарий о решении проблем с топливообеспечением на Дальнем Востоке. Комментарием ННК "Интерфакс" пока тоже не располагает.

В минувшую среду, 27 января, Минэнерго сообщало, что запасы бензина Аи-92 и Аи-95 на Дальнем Востоке составляют минимум 10 дней. ННК в тот же день сообщала, что принимает меры для обеспечения ДФО необходимыми объемами бензина и что Хабаровский НПЗ выйдет на полною мощность производства нефтепродуктов 30-31 января.

Завод начал ремонт 18 января, планировал завершить его к 1 февраля. Сейчас Хабаровский НПЗ работает в режиме пуско-наладки, сообщает правительство Хабаровского края. Пока "предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина", поясняют региональные власти.

ННК является крупнейшим игроком на розничном рынке Дальнего Востока, ее доля в ключевых регионах округа достигает порядка 45%. Компания владеет сетью из более двухсот АЗС в шести дальневосточных регионах. Единственный нефтеперерабатывающий актив ННК - "ННК-Хабаровский НПЗ" мощностью 5 млн тонн нефти в год - расположен также на Дальнем Востоке. С 2017 года завод производит бензин класса Евро-5. Вся производимая на заводе продукция реализуется на территории Дальнего Востока.