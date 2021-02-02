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Рогозин ждет важных результатов от лунной программы РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российская лунная программа даст не менее важные результаты для науки, чем американская, несмотря на разницу в финансировании, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"У нас есть своя лунная программа, она "весит" раз в десять дешевле американской, но даст не менее важные результаты для наших ученых", - сообщил Рогозин в своем телеграм-канале во вторник.

"В науке, когда у вас меньше ресурсов, нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит", - отмечает он.

В РоссииРогозин заявил, что России не интересна американская лунная программаРогозин заявил, что России не интересна американская лунная программаЧитать подробнее

Ранее глава "Роскосмоса" заявил о недопустимости милитаризации исследований Луны. Об этом написал в твиттере в понедельник, 1 февраля.

Так он прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что Пентагон планирует защищать базы NASA на Луне, а также коммерческие операции США по добыче воды и полезных ископаемых.

Ранее Рогозин заявлял, что Россия против размещения оружия в космосе, и будет препятствовать размещению там Вашингтоном ударных средств. "Да, мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми. Будем максимально этому препятствовать. Нам есть чем ответить", - сказал Рогозин в мае 2020 года.

В январе Ллойд Остин, еще будучи кандидатом на пост главы Пентагона, заявил, что Россия и Китай представляют угрозу национальным интересам США в космосе. "Космос уже является ареной конкуренции великих держав. Деятельность Китая и России в космосе - серьезная и растущая угроза национальным интересам США в области безопасности", - сказал Остин в ходе слушаний в Сенате.

В апреле 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

Дмитрий Рогозин Роскосмос США

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