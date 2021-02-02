В СПЧ предложили ограничить возможности цифровой слежки за гражданами

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Цифровая слежка за гражданами со стороны бизнеса и государственных органов должна быть запрещена, считает член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.

"Бизнес использует технологии для прибыли, власти - для контроля. Должна быть запрещена массовая слежка, которая имеет место сейчас - без судебных постановлений или очень серьезных оснований, типа поиска террористов. Сейчас нас всех идентифицируют как потенциальных преступников", - сказал Амшанов на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что "бизнес хочет бесконтрольно управлять гражданами, считает, что граждане вообще их собственность, государственным органам тоже очень нравится идея всеобъемлющего контроля, (они) считают, что если будет известно все, этим гражданином будет проще управлять".

"СПЧ должен быть на стороне граждан. Нужно будет создать рабочую группу (по вопросу создания цифрового кодекса), включить представителей всех сторон, в том числе бизнеса, планируем это сделать", - сказал Ашманов. Он отметил, что цифровой кодекс не будет создан к сентябрю, пока разрабатывается его концепция.

"Цифровая идентичность гражданина - это любые данные, позволяющие идентифицировать гражданина, они должны быть его собственностью, которая не должна использоваться, чтобы ухудшать положение граждан, умалять их права. Каждый имеет право на тайну идентификации. Использование ее должно быть согласовано с гражданином в том или ином виде", - сказал Ашманов.

Кроме того, он предложил прописать в кодексе возможность любого гражданина "отказаться работать в цифровом мире, получать документы в бумажной форме, не быть обязанным регистрироваться в цифровом пространстве - многим это не нравится, кому-то тяжело это делать". "Любые технологии должны использоваться во благо граждан - это должно быть постулировано, сейчас это не так. Камеры распознают лица всех", - сказал Ашманов.

Глава СПЧ Валерий Фадеев также сообщил, что уже назначил консультации с Ассоциацией юристов России и Общественной палатой по вопросу создания суда по правам человека.

Президент РФ поручил до 1 августа правительству совместно с СПЧ разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ и план мероприятий по ее реализации, а также подготовить доптребования к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете. Верховному суду и Минюсту поручено проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека.