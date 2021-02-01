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К действующим в Рунете зарубежным IT-компаниям введут дополнительные требования

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации совместно с правительством подготовить и представить ему дополнительные требования к зарубежным технологическим компаниям, действующим в российском сегменте интернета.

В поручении президента уточняется, что требования должны касаться, в том числе, открытия представительств этих компаний на территории РФ.

Срок выполнения поручений - до 1 августа.

Поручения даны по итогам встречи президента с членами Совета по правам человека (СПЧ). Текст опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, до 1 августа правительству совместно с СПЧ поручается разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ и план мероприятий по ее реализации.

План должен включать мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан и их обучению навыкам цифровой безопасности и "цифровой гигиены", говорится в поручении.

Владимир Путин

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